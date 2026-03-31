İstanbul’da son dönemde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, şehrin su rezervlerinde çarpıcı bir artışa yol açtı.

Cuma akşamından bu yana durmaksızın devam eden yağışlar neticesinde Elmalı ve Istrancalar barajları tamamen dolarak %100 kapasiteye ulaştı.

Barajların tam doluluğa ulaşması nedeniyle oluşabilecek taşkın riskine karşı her iki bölgede de kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu.

KONTROLLÜ TAHLİYE BAŞLIYOR

Hava Forum'un haberine göre, kapasitesine ulaşan Elmalı ve Istrancalar barajlarında su baskınlarının ve olası risklerin önüne geçmek amacıyla kontrollü tahliye işlemlerine başlanacak.

Yetkililer, tahliyenin güvenli şekilde yürütüleceğini açıkladı.

BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI (31 MART 2026)

Aşağıdaki veriler 31 Mart 2026 itibarıyla İSKİ'nin açıkladığı son güncel değerlere dayanmaktadır:

Ömerli Barajı: %89,83

Darlık Barajı: %79,87

Elmalı Barajı: %100,00

Terkos (Durusu) Barajı: %48,26

Büyükçekmece Barajı: %49,51

Sazlıdere Barajı: %42,1

Istrancalar Barajı: %100

Kazandere Barajı: %64,15

Pabuçdere Barajı: %32,71