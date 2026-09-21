Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliğine seçilen Medine Pamuk’un 14 Eylül’de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi sonrası yeniden yapılması planlanan seçim ertelendi.

YETER SAYI SAĞLANAMADI

Adalar Belediye Meclisi’nde bu sabah yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, gerekli üye yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Pamuk’un istifasının ardından yapılması gereken seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendi.

"ADALAR DA AKP’YE GEÇEBİLİR"

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalar Belediyesi’ndeki sandalye dağılımına ve başkanvekilliği seçimine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Konuya ilişkin edindiği kulis bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

-Üsküdar’dan sonra Adalar Belediyesi de AK Parti’ye geçebilir. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca Medine Pamuk, başkan vekili oldu.

-Ancak o da geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etti. Normalde başkan dahil 12 belediye meclis üyesi var.

-Başkan Akpolat ve 1 meclis üyesi tutuklu. 3 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığı için oy hakları yok.

-Elde 7 belediye meclis üyesi var. 5’i CHP’li, 2’si AK Partili. CHP’li 5 üyeden 2’sinin AK Parti’ye oy vereceği konuşuluyor.

-Yeni Parti ve CHP ilçe yönetimleri bugün yapılacak başkan vekiline katılmama kararı aldı.

-Seçim çarşambaya ertelendi. Yeni Partililer tutuklu üyenin istifasını aldılar, yedek üyenin oyuyla tablo 4-4 oluyor.

-Bu şekilde sonuçlanırsa kuraya kalıyor.

-Yeni Parti’nin planı tutmazsa Üsküdar’dan sonra Adalar da AK Parti’ye geçiyor.