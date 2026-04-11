İstanbul'un Üsküdar ilçesinde motosikletli iki saldırgan, Küçük Çamlıca Mahallesi Yuvam Sokak'taki oto yıkamacıda park halindeki A.F.D.'ye ait otomobile ateş açtı. 28 Mart tarihindeki silahlı saldırının ardından hızla kaçan şüphelileri yakalamak için Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı soruşturma başlattı.
YOL VERME KAVGASININ İNTİKAMI
Müşteki A.F.D., polise verdiği ifadede saldırıdan bir gün önce trafikte bir çekici şoförüyle yol verme tartışması yaşadığını, bunun dışında kimseyle husumeti bulunmadığını belirtti. Polis ekipleri bu ifade doğrultusunda araştırmalarını derinleştirdi ve saldırıyı çekici şoförünün kardeşi ile arkadaşının gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.Y. (27), M.C.E. (22) ve E.Y.'yi (25) Gasp Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
ÇEKİCİDEN SİLAH VE MERMİ ÇIKTI
Emniyet güçleri, şüphelilere ait çekicide yaptıkları aramada saldırıda kullandıkları tahmin edilen bir tabanca ve altı mermi buldu. Emniyet kayıtları, şüphelilerden A.Y.'nin 15, M.C.E.'nin 2, E.Y.'nin ise 18 farklı suç kaydı barındırdığını ortaya koydu. Emniyetteki sorgu ve işlemlerini tamamlayan polis, şüphelileri adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan üç zanlıyı mahkeme tutuklayarak cezaevine gönderdi.