Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul Kuyumcukent'te esnafı mağdur eden büyük bir dolandırıcılık ağını çökertti. "Anadolu piyasasına mal satıyoruz" yalanıyla 16 farklı firmadan güvene dayalı olarak toplanan takıları gizli atölyelerinde eriterek piyasayı tam 64 kilogram saf altın dolandıran çeteye yönelik İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

AKILALMAZ DOLANDIRICILIK PLANI

Türkiye'nin en büyük kuyumcu üretim ve ticaret merkezi olan Bahçelievler Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firma yetkilisinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, organize bir vurgunu gün yüzüne çıkardı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara göre; O.K. ve H.K. liderliğindeki şüpheliler, üçüncü şahıslar adına paravan iş yerleri kurdu. Bu iş yerleri üzerinden toptancılarla iletişime geçen şebeke üyeleri; işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takıları Anadolu'daki kuyumculara pazarlayacaklarını iddia ederek yüklü miktarda mal topladı.

ALTINLARI ERİTİP İFLAS ETTİK DEDİLER

Zanlıların, aldıkları işçilikli ürünleri satmak yerine kendi kontrollerindeki atölyelerde eriterek saf (has) altına dönüştürdükleri tespit edildi. Mağdurların güvenini kazanmak ve çarkı döndürmek için sözde satışlardan elde edilmiş gibi gösterdikleri kısmi ödemeler yapan şüpheliler, bu sayede kotalarını artırarak piyasadan daha fazla ürün çekti. Borç miktarının en üst seviyeye ulaşmasının ardından ise tedarikçileri çağırarak iflas ettiklerini açıklayıp ödeme yapmayı durdurdular. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle toplam 64 kilogram has altın karşılığında mağduriyet yaratıldığı belirlendi.

3 İLDE 45 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Delillerin toplanmasının ardından 6 Ekim 2026 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de önceden belirlenen 45 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. "Örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçlamalarıyla toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı.

MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına da yargı freni geldi. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama) uyarınca; şüphelilere ait tüm banka ve elektronik para hesapları ile hak ve alacaklarına, 18 adet motorlu taşıta ve 13 adet taşınmaza tedbiren el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.