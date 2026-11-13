Megakent İstanbul’da birkaç gündür etkili olan lodosla birlikte 22-23 derece seviyelerine kadar yükselen hava sıcaklıkları sert bir düşüşe geçiyor. Zaman zaman deniz ulaşımında da aksamalara yol açan lodosun ardından, kent hafta sonuna soğuk ve yağışlı havayla girecek.

Vatandaşlar yetkililer tarafından dolu ve hortum riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji, kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yetkililerin açıklamasında ani sel, su baskını ve yıldırımın yanı sıra hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksama risklerine dikkat çekildi.

LODOS POYRAZA DÖNECEK

Güney yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği tahmin ediliyor. Halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8 derece birden azalmayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği bekleniyor. AKOM, pazar sabah saatlerine kadar bölgede görülecek fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN GERİLEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, bahar değerlerine ulaşan sıcaklıklar cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren hızla düşmeye başlayacak.

Bugün 23 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığının, yarın en yüksek 20 derece olacağı, pazar gününe gelindiğinde ise toplamda 8 derecelik düşüşle 15 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Güneyden esen rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte kent genelinde yağışlı sistem devreye girecek. AKOM verilerine göre, cumartesi günü İstanbul’da kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yerel yağmur geçişleri etkili olacak.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre pazar, pazartesi ve salı günleri megakentte yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları en düşük 8, en yüksek 17 derece civarında seyredecek. Çarşamba gününden itibaren ise İstanbul’da yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.