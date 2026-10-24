Moğolistan Premier Ligi'nde forma giyen ve milli takımda oynayan Odbayar Odgonbat'ın futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra yasa dışı faaliyetlere yöneldiği iddia edildi. Odgonbat'ın sevgilisi Mandukhai Dashdemberel ile birlikte Moğolistan'a uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürüldü. Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığına göre, ülkelerinde haklarındaki soruşturma nedeniyle yakalanma ihtimali artan iki şüpheli Türkiye'ye geldi. Sarıyer'deki lüks bir sitede kaldıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU Odbayar Odgonbat'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle, sevgilisi Mandukhai Dashdemberel'in ise mavi bültenle arandığı belirtildi. İki şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun ayrıntılarına ilişkin resmî makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.

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