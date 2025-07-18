İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitede yaşanan olay, görenleri ve duyanları dehşete düşürdü.

24 yaşındaki genç kadın, kargo teslimatı bahanesiyle siteye giren bir görevlinin tacizine uğradı.

Taciz, güvenlik kameralarının olduğu asansörde başladı ve dairesine kadar sürdü.

EVİNİN KAPISINA KADAR GELDİ

Kadın asansörden indiğinde, sırtını döndüğü anda görevli tarafından fiziksel tacize uğradı.

Taciz, sadece asansörle sınırlı kalmadı; kadın dairesine yönelirken görevli arkasından geldi ve koridorda da saldırı girişimini sürdürdü.

Genç kadın çığlık atarak yardım istedi. Komşularının sesleri duyması üzerine olay yerine koşması saldırganın kaçmasına neden oldu.

"AMACI KARGO DEĞİLDİ"

Ekol TV muhabiri Büşra Seyis'in özel haberine göre, mağdur kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Kucağımda köpeğimle eve çıkıyordum. Asansöre bindiğimde adam eksi üçe bastı ama önce yedinci kata ulaştık. Ben inerken köpeğimle birlikte döndüm, o sırada tacize uğradım. Sonra da kapıma kadar geldi, ‘Seninleyim’ dedi, ‘Çok güzelsin’ dedi. Kapıyı itmeye çalıştı. Korkudan hemen güvenliği aradım ama kaçmayı başarmış.”

Kadın, olay sonrası polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.