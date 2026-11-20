İstanbul’un Pendik ilçesinde bir markette alışveriş yapan genç kadına uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ve sonrasında peşine takıldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Kasım tarihinde Pendik ilçesi Esenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bir kadının tacize uğradığı yönündeki ihbar ve şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, market içerisinde alışveriş yapan 23 yaşındaki S.T.’nin bir erkek şahıs tarafından uygunsuz hareketlerle rahatsız edildiği tespit edildi. İncelemelerin devamında şüphelinin, genç kadının marketten ayrılmasının ardından da peşini bırakmayarak bir süre sokakta takip ettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, kimliğini tespit ettikleri 32 yaşındaki şüpheli A.R.O.’yu düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.