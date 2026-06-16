Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 02.00 sıralarında Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü maske ve tülbentle kapatan, eldiven takan bir kadın, yanında getirdiği tineri marketin manav reyonuna dökerek ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki içecek reyonuna sıçradı ve şişelerin patlamasıyla gürültü oluştu. Patlama sesini duyan marketin üst katında yaşayan Bilgi Bayındır, durumu fark ederek market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu’nu aradı.

Olay yerine gelen Bıçaklıoğlu ile aralarında gönüllü itfaiyecilerin de bulunduğu mahalle sakinleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının ardından olay yerinde bulunan tiner şişesi dikkat çekerken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen market sahibi, iş yerinin kundaklandığını belirleyerek jandarmaya şikâyette bulundu.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çevredeki kameraları inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli kadının markete gelmesi, tineri dökerek yangını başlatması ve ardından geldiği yönden uzaklaşması yer aldı.

Market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu, şüphelinin olay öncesi bir süre bölgede beklediğini belirterek, “Ağzında maske, başında tülbent, elinde iş eldiveni vardı. Yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek geliyor, dükkânın yakınında 5-10 dakika bekliyor, ardından tineri döküp uzaklaşıyor” dedi. Mahalle sakinlerinden Bilgi Bayındır ise yangının daha büyük bir felakete yol açabileceğini ifade ederek, “Tüpler patlasa hepimiz yok olabilirdik. 3 yıl önce benzer bir yangında bir can kaybettik. Aynı şeyin tekrar yaşanmasından endişe ediyoruz” diye konuştu. Öte yandan, yaklaşık 3 yıl önce bitişikteki demirci atölyesinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, iki olayın yıl dönümüne yakın tarihlerde yaşanmasının mahallede tedirginliğe neden olduğu belirtildi.