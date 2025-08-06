Asansör iki kat arasında durdu, yolcular paniğe kapıldı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeyken arızalanan asansör, iki kat arasında durdu. Kabin içerisinde mahsur kalan yolcular, hemen asansördeki çağrı butonunu kullanarak istasyon görevlilerine ulaştı.
Görevliler zamanında müdahale etti
Olay yerine kısa sürede intikal eden istasyon personeli, teknik müdahaleyle asansörün kontrollü şekilde zemine ulaşmasını sağladı. Kabindeki yolcular sorunsuz şekilde tahliye edildi.
O anlar cep telefonu kamerasında
Asansörde yaşanan gergin anlar, içeride bulunan yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, yolcuların yaşadığı tedirginlik ve tahliye süreci net bir şekilde yer aldı.