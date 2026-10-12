Olay, saat 13.00 sıralarında Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu'nun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevini yürüten polis ekipleri, çimenlik alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan kişinin ağzından köpük geldiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde kişinin vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izinin bulunmadığı tespit edildi.

KİMLİĞİ ASAYİŞ EKİPLERİNİN İNCELEMESİYLE BELİRLENDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucunda cesedin İran uyruklu Mohammad H.'ye ait olduğu tespit edildi. 27 yaşındaki Mohammad H.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.