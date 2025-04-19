İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
-İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.
-Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.
CHP TAKSİM'E YÜRÜYECEK
CHP İstanbul İl Başkanlığı bugün "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!" açıklamasını yapmıştı.