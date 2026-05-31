Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapılacağını belirterek vatandaşları Taksim'e davet etti. Yapılan bu çağrının hemen ardından İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bölgedeki toplu taşıma hatlarına yönelik kısıtlama getirildi.
İSTASYONLAR KAPATILDI
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı hatlar işletmeye kapatıldı. Bu kapsamda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ve TF Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı geçici süreliğine hizmet dışı bırakıldı. Bunlara ek olarak Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının da yolcu kullanımına kapatıldığı belirtildi.
METRO PAS GEÇECEK
Yapılan bilgilendirmede, Şişhane istasyonunu kullanacak yolcuların İstiklal Caddesi çıkışı dışındaki diğer giriş ve çıkışları kullanabilecekleri hatırlatıldı. M2 hattında sefer yapan metro araçlarının ise Taksim istasyonunda durmayarak doğrudan bir sonraki durağa devam edeceği ifade edildi.