Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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