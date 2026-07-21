Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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