İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara düşen, metrobüs duraklarında insan seliyle mücadele eden ve akşam eve dönüş yolunda saatlerini metroda harcayan milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bilim insanlarının binlerce çalışan üzerinde yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, her gün trafikte ya da toplu taşımada geçirilen sürenin insan psikolojisini ve hatta cüzdan algısını nasıl altüst ettiğini gözler önüne serdi. Özellikle İstanbul’da hayat mücadelesinin en yıpratıcı parçası haline gelen yol çilesi, meğer farkında olmadan hayatımızdan çok büyük bedeller götürüyormuş.

İDEAL İŞE GİTME SÜRESİ BELLİ OLDU

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmalar, bir çalışanın akıl sağlığını ve motivasyonunu koruyabilmesi için yolda geçirmesi gereken "ideal" sürenin tam 29 dakika olduğunu belirledi. Yolculuk süresi 45 dakikalık kritik eşiği aştığı andan itibaren ise vücut yoğun stres hormonları salgılamaya başlıyor, kişi derin bir tükenmişlik ve kronik kötü ruh haline sürükleniyor.

İSTANBUL İÇİN BU SÜRELER İMKANSIZ

Her gün 1 milyona yakın kişinin bindiği metrobüslerde yer bulmaya çalışan, Pazartesi sabahı ile Cuma akşamı trafiğinde saatlerce kilitli kalan İstanbullular için ise bu süreler çoktan hayal olmuş durumda. Megakentte çalışanların büyük kısmı, uzmanların "tehlike sınırı" ilan ettiği 45 dakikanın katbekat üzerinde bir zamanı her gün asfaltta harcıyor.

YOLDAKİ HER 20 DAKİKA MAAŞTAN YÜZDE 19 KESİNTİYE BEDEL

Araştırmanın en sarsıcı sonucu ise West of England Üniversitesi bünyesinde tam 5 yıl boyunca 26 binden fazla çalışan incelenerek elde edildi. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, günlük işe gidiş-geliş süresine eklenen fazladan her 20 dakika, çalışanın iş memnuniyetinde doğrudan yüzde 19'luk bir maaş kesintisine denk gelen bir psikolojik tahribat yaratıyor. Yani patronunuz maaşınızdan tek kuruş kesmese bile, uzayan yollar yüzünden beyniniz her ay neredeyse beşte bir oranında eksik kazanıyormuş gibi tükeniyor.

HER 10 DAKİKA SOSYAL HAYATI BİTİRİYOR

Harvard Üniversitesi'nden ünlü siyaset bilimci Robert Putnam ise tablonun çok daha sinsi bir tehlikesine parmak basıyor. Yolda harcanan her fazladan 10 dakikalık sürenin, bireyin sosyal bağlarını tam yüzde 10 oranında budadığı saptandı.

Akşam iş çıkışında sadece eve ulaşabilmek için 1-2 saat boyunca ezilip itilen bir kişinin, eve vardığında en yakın arkadaşını görmek ya da sosyalleşmek için adım atacak mecali dahi kalmıyor. Uzun yollar yalnızca çalışma isteğini değil, çalışanların insan ilişkilerini ve yaşam enerjisini de adım adım tüketiyor.