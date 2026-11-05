İstanbul'da haftanın mesai başlangıcında toplu ulaşımın can damarı olan metrobüs hattında büyük bir sefer yoğunluğu meydana geldi. Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, duraklarda ve araçlarda adım atacak yer bulmakta zorlandı.

Yoğunluğun en kritik hissedildiği nokta ise Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasındaki hat oldu. Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istikametlerine doğru hareket eden çok sayıda metrobüs arka arkaya sıralanarak uzun araç kuyrukları oluşturdu.

ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLEDİ

Metrobüs yolunda adeta otoyol trafiğini aratmayan görüntüler kaydedildi. Araçların dur-kalk yaparak güçlükle ilerlemesi nedeniyle duraklara giriş ve çıkışlar uzadı. Bu durum peronlarda araç bekleyen vatandaşların katlanarak artmasına ve durak girişlerinde insan seli oluşmasına yol açtı.

ARIZA VEYA KAZA OLMAMASINA RAĞMEN TIKANDI

Hatta meydana gelen tıkanıklığın herhangi bir kaza ya da teknik arızadan kaynaklanmadığı, sabah saatlerindeki aşırı yolcu talebi ve araç sirkülasyonundaki daralmadan ötürü zincirleme bir yavaşlama yaşandığı öğrenildi. Metrobüslerin peş peşe konvoy halinde beklediği o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ekiplerin peronlardaki yolcu akışını ve sefer aralıklarını normale döndürme çalışmaları sürüyor.