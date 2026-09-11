Eylül ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında mevsimsel değişimler hissedilmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde serinleyen hava, gündüz saatlerinde ise yerini yaz sıcaklıklarına bırakıyor.

Önümüzdeki hafta ise yurt genelinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanması bekleniyor. İstanbul'da da yaz havasının yerini daha serin ve yağışlı günlere bırakacağı belirtiliyor.

PAZAR AKŞAMI YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin hafta sonunu genel olarak güzel bir havayla geçireceğini belirtti. Şen, İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceğini ifade ederek pazar akşamından itibaren yağış beklendiğini açıkladı.

Şen, özellikle İstanbul'da pazar akşamına kalınmaması ve dışarıda plan yapanların dönüşlerini buna göre ayarlaması gerektiğini belirtti.

YAĞIŞ ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre, önümüzdeki haftanın başında İstanbul'da sıcaklıklar 4-5 derece gerileyecek. Marmara ve Karadeniz bölgeleri yağış alırken, yurdun diğer kesimlerinde ise önümüzdeki hafta önemli bir yağış beklenmiyor.