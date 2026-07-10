İstanbul genelinde şehir içi mezarlıklarındaki doluluk oranının yüzde 90 sınırını geçmesi, yeni defin alanları ve fiyat tarifelerini gündeme taşıdı.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı verilerine göre, tarihi ve merkezi mezarlıklarda yer kalmaması nedeniyle yeni cenazeler çevre ilçelerdeki alanlara yönlendiriliyor. 2026 yılı güncel fiyat tarifesinde en düşük mezar yeri bedeli 10.728 TL olurken, birinci grup merkezi mezarlıklarda bu rakam 334.896 TL’ye ulaştı.

EN UCUZ MEZAR 10 BİN, EN PAHALISI 334 BİN TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2026 yılı meclis kararıyla yürürlüğe giren tarifesine göre mezarlık fiyatları, bulundukları bölge ve gruplara göre değişkenlik gösteriyor.

Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi ve merkezi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, hayattayken önceden boş yer satın alma bedeli 334.896 TL olarak uygulanıyor.

Şehrin dış çeperlerinde yer alan ve defin işlemleri için uygun olan yeni mezarlık alanlarında ise başlangıç fiyatı 10.728 TL olarak belirlendi.

MERKEZİ MEZARLIKLAR TAMAMEN DOLDU

Kent merkezindeki arazilerin kısıtlı olması ve artan nüfus, mezarlık kapasitelerini sınır noktasına getirdi. Mevcut haritaya göre mezarlıkların doluluk durumları şu şekildedir:

Kapasitesi dolan mezarlıklar: Aşiyan, Edirnekapı, Eyüpsultan, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Avcılar Merkez.

Dolmak üzere olan mezarlıklar: Çekmeköy, Hekimbaşı, Ayazağa, Bahçeköy, Beylikdüzü Yakuplu, Gürpınar, Büyükçekmece Yeni, Göktürk, Kemerburgaz, Kurtköy.

Defne açık alanlar: Kilyos, Silivri Yeni, Çanta, Pendik Yeni, Tuzla Şifa, Kısırkaya.

Merkezde yer bulunamaması nedeniyle yeni cenazeler Avrupa Yakası'nda Kilyos ve Silivri, Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy ve Pendik gibi bölgelere sevk ediliyor.

ÜCRETSİZ NAKİL HİZMETİ MEMLEKETE YÖNLENDİRİYOR

Mesafe uzaklığı ve şehir içi ulaşım sürelerinin uzaması, cenaze sahiplerini alternatif çözümlere yönlendiriyor. İBB tarafından sunulan gasilhane, kefenleme, tabut ve il dışı nakil hizmetlerinin tamamen ücretsiz olması sebebiyle, birçok vatandaş cenazelerini İstanbul'da defnetmek yerine memleketlerine göndermeyi tercih ediyor.

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE DE TOPRAK SIKINTISI YAŞANIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, mezar yeri darlığı ve fiyat artışları sadece İstanbul ile sınırlı kalmayarak diğer büyükşehirlere de yansıdı.

İzmir: Kent merkezindeki 30 mezarlığın tamamen dolmasının ardından aile mezarlığı fiyatlarına yapılan artışla bütçe bedelleri 200.000 TL seviyesine ulaştı.

Ankara: Karşıyaka, Gölbaşı ve Cebeci gibi merkezi mezarlıklarda aile kabristanlığı kişi başı ücreti 75.000 TL olarak uygulanıyor.