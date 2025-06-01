Olay, 1 Haziran 2025 öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığı’nda meydana geldi.
Mezarlıkta devriye gezen güvenlik görevlisi, bir mezarın üzerinde bebek cesedi fark etti ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin 3-6 aylık bir erkek bebeğe ait olduğunu belirledi.
Savcılığın incelemesinin tamamlanmasının ardından bebek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.