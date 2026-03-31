İstanbul’da tatlı siparişi veren bir müşteri, kurye tarafından büyük bir şok yaşadı. Siparişi getiren kuryenin uygunsuz davranışı, apartmanın görüntülü diafon sistemi üzerinden fark edildi. Müşteri, yaşananları anbean izleyerek kayıt altına aldı.

TATLIYI TESLİM ETMEDEN ÖNCE YALADI

Görüntülerde kuryenin, teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde yaladığı açıkça görüldü. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi siparişi teslim etmeye çalıştığı anlar kayıtlara yansıdı.

'GEL YALADIĞIN ŞEYİ AL'

Yaşananlara tepki gösteren müşteri, siparişi aldıktan sonra kuryeye, “Gel, yaladığın şeyi al. Buraya koyuyorum, gel al” diyerek tepki gösterdi. O anlar da yine kamera tarafından kaydedildi.

'POŞETE DÖKÜLDÜ YALADIM'

Olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan kurye, 'Yanlış anlaşıldı... Profiterol poşete döküldü, ben de yaladım' şeklinde kendini savundu.