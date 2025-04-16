Ataşehir'deki özel bir kadın doğun kliniğinde, paraya ihtiyacı olan kadınlar tespit edilerek 'Yumurta toplatma' ve 'Genel kontrol' adı altında hormon ve yumurta artırıcı ilaç verildiği ve değerleri yükselen kadınların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine gönderilerek yumurtalarının 20 ile 40 bin lira arasında değişen meblağlar karşılığında satıldığı iddia edildi.

Konuyla alakalı yapılan CİMER şikayetinde, kadınlara ilaçların kurye ile ulaştırılarak 2 hafta boyunca kullanmaları istendiği, daha sonra değerleri yükselen kadınların yurt dışına gönderilerek yumurtalarının satılmasının sağlandığı ve işlem öncesinde kadınlara kan tahlili, smear testi, saç rengi, göz rengi' gibi genetik özelliklerin belirtildigin anketler yapılarak, doğacak çocuklar üzerinde miras hakkı iddia etmemeleri için imzalarının alındığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca şikayette, 20 - 30 yaş aralığındaki kadınların 'Ülkemizde yasal' bahanesi ile Amerika'daki bir şirket ile koordineli çalışan kişilerce kandırıldığı, verilen ilaçların herhangi bir zararının olmadığı söylenmesine rağmen ilaçların prospektüsleri incelendiğinde felç ve erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan CİMER şikayetini dikkate alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla alakalı 'Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanuna muhalefet' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.

DOKTORLARIN SAVUNMASI ALINDI

Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi.

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" diye konuştu.