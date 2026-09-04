Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD Doları ele geçirildiğini, olayla ilgili bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli personelimiz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları (toplam 2 milyon 890 bin ABD doları) ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanıldı."