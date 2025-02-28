Sahte dolar kriz yeniden gündeme geldi. Milyonlarca dolar piyasa sürülmeden önce ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda 25 kişi göz altına alınırken, milyonlarca dolar ve euronun piyasaya sürülmesi engellendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 1.353.600 dolar ve 2.115.130 euro ele geçirildi

CNN'de yer alan habere göre, geçtiğimiz yılın son aylarında Kapalı Çarşı'da bir sahte dolar krizi yaşandı. Bu dolar krizinin ardından da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyonlarını sıklaştırdı.

Operasyonların bugünkü durağı yeni vakayı ortaya çıkardı. Operasyonlar sonucunda de özellikle İstanbul merkezi üç ilde bulunan toplam 27 adrese baskın düzenlendi.

Bu yapılan baskınlarda özellikle sahte dolar ve euro üreten kişilerin yakalandığını ileri sürüldü. Toplamda 25 şüpheli bu noktada yakalandı.

50'lik ve 100'lük şekilde o sahte dolarları, euroları üretip ardından da piyasaya sürülmek için hazırlanıyordu.

Düzenlenen operasyon sonucunda, 25 şüpheli yakalanırken, 1.353.600 dolar ve 2.115.130 euro ele geçirildi.