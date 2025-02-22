İstanbul Valisi Davut Gül, "Motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması yarın saat 08.00'de sona erecek" açıklamasını yaptı.
Gül yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.