İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kentin çeşitli bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Felaket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları da sürüyor.

KAYIP SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sel felaketine ilişkin son durumu paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, daha önce 4 olarak açıklanan kayıp sayısının 5’e yükseldiğini bildirdi.

YARIN SABAH 06'.00'DAN İTİBAREN

Motosikletlilere uygulanan trafik yasağına da değinen Gül, hayatın normalleşmeye başladığını belirterek, “Motosikletlileri ikinci bir talimata kadar yasaklamıştık. Hayat normalleşmeye başlıyor. Yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz” ifadelerini kullandı.