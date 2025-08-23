İstanbul'da Başakşehir ilçesinde polisin denetim noktasında şüphelenerek durdurduğu 2 kişi, polise mukavemet göstererek kaçtı. Ekiplerin şüphelileri havaya ateş açarak gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçtan inen iki şüpheli polis ekiplerine karşı çıkarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, şüphelileri durdurmak istedi. Yaşanan arbede sırasında polisle şüpheliler arasında geçen 'Bir yere gidemezsin, seni vururum' diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı.
O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.