Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin İstanbul Taksim’de gerçekleştirmek istediği eyleme polis müdahale etti. Ankara’da başlattıkları protestoları İstanbul’a taşıyan öğretmenler, İstiklal Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isterken Odakule önünde polis ablukasına alındı. ÖĞRETMENLER GÖZALTINA ALINDI Müdahale sırasında bazı öğretmenlerin gözaltına alındığı bildirildi. Eylem sırasında “Hakkımızı almadan eve dönüş yok” sloganları atan öğretmenlere çevredeki bazı vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Sendika üyeleri, düşük ücretler, çalışma koşulları ve mülakat süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek günlerdir eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Ankara’da da daha önce benzer eylemler gerçekleştirilmiş, bazı öğretmenlerin gözaltına alındığı ve sendika binasında açlık grevinin sürdüğü ifade edilmişti. Polis müdahalesinin ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylem sırasında abluka uygulandığını ancak kararlılıklarının sürdüğünü belirtti.

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