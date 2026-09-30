İstanbul'un Fatih ilçesinde bir ilkokulun önünde buluşan aynı lisede eğitim gören kız öğrencilerden biri, görüntüleri kayda alan kişinin “Hadi başlayabilirsiniz” demesinin hemen ardından diğer öğrenciye saldırdı. Saldıran öğrenci, arkadaşını tekme, tokat ve yumruklarla darbetti.

YERE YATIRIP ÜZERİNE ÇIKTI

Saldırının devamında öğrenci, diğerini yere yatırarak üzerine çıktı. Bacağıyla yerdeki öğrencinin üzerine bastıran saldırgan, ardından başına ayağıyla tekme attı. Kavga sırasında çevrede bulunan bazı öğrencilerin saldırıyı izlediği ve olayın görüntülerinin kaydedildiği görüldü.

“AYIRMA!” DİYE BAĞIRDILAR

Gazeteci Doğan Can Cesur'un paylaştığı görüntülerde saldırı sürerken çevredeki bazı öğrenciler “Ayırma!” diye bağırdı. Saldıran öğrenci ise karşısındaki öğrenciye “N’oldu? Ben sana ne dedim?” diye bağırırken, yerde bulunan öğrenci “Bıraksana şerefsiz” diyerek karşılık verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.