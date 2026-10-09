İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir okula saldırı düzenleneceği yönündeki ses kaydının internet platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ses kaydını paylaştığı belirlenen 17 yaşındaki S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydının bazı internet platformlarında yayıldığını tespit etti. Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. tespit edildi. S.K. hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR’DE 3 GÜN ÖNCE BIÇAKLI SALDIRI YAŞANMIŞTI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 6 Ekim’de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda bıçaklı saldırı meydana gelmişti.

Başka bir okulda eğitim gördüğü belirtilen 15 yaşındaki F.M., yanında getirdiği bıçakla öğrencilere saldırmış, olayda 8 öğrenci yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıda yaralanan diğer 7 öğrencinin tedavileri ise sürmüştü.

SALDIRGAN İLE ANNE VE BABASI TUTUKLANDI

Saldırının ardından gözaltına alınan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M., 7 Ekim’de adliyeye sevk edilmişti. Üç isim, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.