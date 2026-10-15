İstanbul Valisi Davut Gül, yarın da okulların tatil olacağını açıkladı.

Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde caddelerin taşmasına, yolların kapanmasına iki kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Okulların bir gün daha tatil ilan edildiğini açıklayan Vali Gül'ün açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız yaralandı. 84 yılın en büyük yağışını aldık. Kamuda idari izin de yarın devam edecek."

"YARIN OKULLARIMIZ TATİL EDİLDİ"

"Yarın da okullarımız tatil edildi. Öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler, bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek, pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.

Motosikletli olarak trafiğe çıkılması konusunda açıklanan yasak devam edecek. İnşallah pazartesi gününe kadar okullarımızda gerekli önlemleri alacağız.İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."