İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gece saatlerinde ‘Ailem Güvende’ denetimi gerçekleştirildi. Denetim kapsamında Beyoğlu ve Şişli’de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklerin de aralarında bulunduğu toplam 10 adreste çalışma yapıldı. Çalışmalara çok sayıda polis ve jandarma katıldı.

EĞLENCE MEKANLARINDA ARAMA

Adreslere gelen ekipler, işletmelerin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı. Denetim yapılan adreslere giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulurken, içeride arama gerçekleştirildi. Ekiplerin bir bölümü işletmelerin içinde kontrollerini sürdürürken, diğer ekipler girişlerde önlem alarak bekledi.

Beyoğlu’nda Taksim çevresindeki eğlence mekanları da denetlenirken, gece kulüplerinde bulunan kişilerin üst aramaları yapıldı. Her iki ilçede toplam 10 adreste gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekipleri adreslerden ayrıldı.





NARKOTİK EKİPLERİ GÖREV ALDI



Yapılan ihbarlar üzerine belirlenen 10 gece kulübü ve bar içerikli işletmeye baskında narkotik personelinin yanı sıra narkotik köpekleri de görev yaptı.