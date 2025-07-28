Türkiye'nin birçok noktasında ciğerleri yanıyor.

Haftalardır; İzmir, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Karabük, Kahramanmaraş, Manisa ve daha birçok ilde orman yangınları çıktı.

Karabük'te altı gündür, Bursa'da ise üç gündür devam eden yangınlarla mücadele sürerken kötü haber daha geldi.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atıldı.

Fişeğin düşmesiyle birlikte ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bölgede yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işaret fişeği olduğu öğrenilen yanıcı maddenin ağaçlık alana düştüğü, ardından orman yangınının başladığı görülüyor.

YANGINI ÇIKARAN KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işaret fişeğinin atıldığı adres tespit edilerek A.A. isimli şüphelinin yakalandığı bildirildi.