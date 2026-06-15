Olay, Yakacık Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda 26 Mayıs’ta bir cesedin bulunmasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemede cesedin Osman Oruç’a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside Oruç’un boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edilince, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

TARTAKLADIĞI ANLAR

Polis ekipleri, Oruç’un cep telefonu kayıtlarını ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, Oruç’un olay günü Erkan K. ile yoğun şekilde telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine Sultanbeyli Gölet Parkı çevresindeki kameralar incelendi. Görüntülerde Oruç’un Erkan K. ile buluştuğu, görüşme sırasında Erkan K.’nın Oruç’u tartakladığı ve bir araca doğru götürdüğü tespit edildi.

'DARBETMEDİM, ŞAKALAŞTIK'

Gelişmelerin ardından harekete geçen ekipler, Erkan K.’yı Üsküdar’da gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, Oruç’u darbetmediğini, aralarında şakalaşma olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.