İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan bazı otellerde meydana gelen yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, farklı tarihlerde 3 ayrı otelde yankesicilik yöntemiyle avro, dolar ve sterlin cinsinden para, altın takılar ile pasaport çalındığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayların şüphelilerinin F.Ö. ile suça sürüklenen çocuk D.B. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 6 Temmuz’da Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve D.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin, otel restoranında masa ve sandalyelerde bulunan çantaları aldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.