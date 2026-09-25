İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te faaliyet gösteren bir otelde meydana gelen büyük çaplı dolandırıcılık olayı üzerine çalışma başlattı.

1 MİLYON DOLARLIK KOORDİNELİ VURGUN

Yapılan detaylı inceleme ve teknik takipler neticesinde; otel çalışanlarının koordineli bir şekilde hareket ederek çeşitli yöntemlerle otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratarak "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işledikleri saptandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B.'nin (43) kimliklerini belirledi.

8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Ekiplerce 21 Eylül tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.