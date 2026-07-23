İstanbul Beyoğlu’nda, çalıştığı otelin teras katından düşen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu’na bağlı Galata Şahkulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1 yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esmanur Polat, otelin 5’inci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Polat, ameliyata alındı. Esmanur Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Olay sırasında otelde bulunan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, Polat’ı teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.