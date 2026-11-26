Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde saat 12.25 sıralarında iddiaya göre sürücü Muhammed Tacettin Ç. (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı 34 GYB 012 plakalı otomobille kaldırımdaki yayalara çarptı.
Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobilin çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.