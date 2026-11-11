İspanyol futbolunun dört büyük kulübünü İstanbul'da bir araya getiren 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası'nda maç biletlerinin satışı başladı.

2027 İspanya Süper Kupası'nda (Supercopa de Espana) Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Organizasyonda bazı bilet kategorileri ilk yarım saat içinde tükendi.

Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak yarı final maçının biletleri 9 bin 500 TL ile 43 bin 200 TL arasında satışa sunuldu.

Real Sociedad ile Real Madrid mücadelesinin en düşük bilet fiyatı 6 bin 500 TL, en yüksek fiyatı 43 bin 200 TL olarak belirlendi.

EN UCUZ FİNAL BİLETİ 13 900 TL

Finalde en yüksek fiyatlı kategori olan premium orta tribün biletleri 48 bin 700 TL’den satışa sunuldu. Orta tribün 44 bin 700 TL, yan tribün alt 37 bin 800 TL, yan tribün üst ise 28 bin 500 TL olarak belirlendi. Finali köşe alt tribünden izlemek isteyenler 23 bin 500 TL, köşe üst tribünden takip edecekler 19 bin 500 TL ödeyecek. Kale arkası alt tribün biletleri 16 bin 500 TL, kale arkası üst tribün biletleri ise 13 bin 900 TL’den satılıyor.

Barcelona-Atletico Madrid yarı finalinde premium orta tribün 43 bin 200 TL, orta tribün 39 bin 300 TL, yan tribün alt 29 bin 900 TL ve yan tribün üst 22 bin 600 TL olarak açıklandı. Köşe alt tribün 18 bin 900 TL, köşe üst tribün 14 bin 900 TL, kale arkası alt 11 bin 900 TL ve kale arkası üst tribün biletleri 9 bin 500 TL’den satışa çıktı.

Real Sociedad-Real Madrid karşılaşmasında ise premium orta tribün biletleri 43 bin 200 TL, orta tribün 35 bin 300 TL, yan tribün alt 28 bin 900 TL ve yan tribün üst 19 bin 900 TL olarak belirlendi. Köşe alt tribün 15 bin 500 TL, köşe üst tribün 9 bin 900 TL, kale arkası alt 7 bin 900 TL ve kale arkası üst tribün biletleri 6 bin 500 TL’den satışa sunuldu.

MAÇ PROGRAMI

Organizasyonda son şampiyon Barcelona, ilk yarı final karşılaşmasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Barcelona ile Atletico Madrid, ilk finalist olmak için 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda mücadele edecek.

Real Madrid ile Real Sociedad ise 3 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak.

Organizasyonun final karşılaşması, 6 Şubat'ta Rams Park'ta yapılacak.