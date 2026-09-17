İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu. İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Yarı finalde Barcelona ile Atletico Madrid ve Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadeleleri 2 ve 3 Şubat'ta, final 6 Şubat'ta oynanacak. 2 Şubat'taki yarı final maçı Fenerbahçe'nin Chobani Stadı'nda, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Galatasaray'ın stadı olan RAMS Park, 6 Şubat'ta oynanacak final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

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