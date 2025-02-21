İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı binanın girişinde bulunan oyuncak dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın girişinde bulunan oyuncak dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek dükkanın tamamını sardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansta oksijen tedavisinin yetersiz kalması üzerine 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binanın 1'inci katındaki dairede, bitişikteki başka bir dükkanda ve park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören Batuhan Kandeniz, "Bayram abiyi tanıyoruz, uzun yıllardır esnaf kendisi burada. Kendisi zehirlenmiş sanırım. Yangın, 'Elektrik sobasından çıktı' dediler. Kendisi de içerideymiş, ama müdahalede bulunamamış. Yangın eve binaya ve yan tarafa sirayet etmiş. Geldiğimizde alevler vardı, havai fişekler patladığını duyduk" dedi.