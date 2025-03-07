İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Ethica Hastanesi'nin faaliyetleri 1 Mart itibarıyla 6 aylığına geçici olarak durduruldu.

Denetimlerde, hastanede anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, hastanede çalışan yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun Türkiye'de çalışma belgesinin olmadığı da ortaya çıktı. İlgili haberlerde, hastanenin anestezi uygulamaları ile ilgili şikayetlerin de internet yorumlarında sıkça dile getirildiği belirtildi.

Valilik, hastanenin faaliyetlerini durdurma kararının ardından 6 ay süre verdi ve bu süre içinde eksikliklerin giderilip giderilmediğine dair yeniden değerlendirme yapılacağı açıklandı. Eğer gerekli düzenlemeler yapılmazsa, hastanenin ruhsatının iptal edilmesi gündeme gelebileceği ifade edildi.

Faaliyeti durdurulan hastanenin son dönemde el değiştirdiği bilgisi de ortaya çıktı.