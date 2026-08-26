İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkım çalışması yürütülen bir binada feci bir kaza meydana geldi. Yıkım işlemleri devam ettiği sırada bina henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü.

KEPÇE MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Çökme esnasında alanda çalışma yapan kepçe, kontrolünü kaybederek binanın merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, YAN BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle inşaatta çalışan kepçe operatörü ile bir işçi göçük altından ve iş makinesinden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çökmenin ardından çevre güvenliğini sağlayan ekipler, yıkım yapılan yapının bitişiğinde bulunan binayı tedbir amaçlı tahliye etti. Ekiplerin bölgedeki geniş çaplı çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor.