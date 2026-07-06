Kaza, saat 21.00 sıralarında Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UP 8067 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan dört kişiden birinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralıya olay yerinde ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle Rauf Orbay Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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