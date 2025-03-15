İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park halindeki bir otomobil elektrik donanımındaki arıza sonucu tamamen yandı.
Alınan bilgiye gör Bağlarçeşme Mahallesi 1118'inci Sokak'ta park halinde bulunan LPG'li araç, elektrik kaçağı sebebiyle motor bölümünden yanmaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangının elektrik donanımından kaynaklandığı belirlendi.