Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla yarın saat 10.00 itibarıyla kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. - M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.