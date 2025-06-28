Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarının 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Kısıtlamaların ikinci bir bildirime kadar süreceği belirtildi.

KAPATILACAK HATLAR AÇIKLANDI

Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle şu istasyonların işletmeye kapatılacağı ifade edildi:

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı:

– Taksim ve Şişhane istasyonları

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı:

– Fulya ve Yıldız istasyonları

(Seferler Mecidiyeköy–Mahmutbey arasında devam edecek.)

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı

– Tüm hat işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul, M2 hattında trenlerin Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmaksızın seferlerine devam edeceğini, M7 hattında ise Yıldız ve Fulya durakları hariç işletmenin süreceğini bildirdi.