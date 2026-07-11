Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçiyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava durumu tahminlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, hafta sonu sıcaklıkların 4 dereceye kadar artacağını belirtti.
İSTANBUL'DA HAVA PAZAR GÜNÜ 33 DERECEYE ÇIKACAK
Hafta sonu İstanbul'da sıcaklık artışlarının belirginleşeceğini aktaran Çalışkan, megakentte pazar günü termometrelerin 32-33 dereceyi göstereceğini öngördü. Kentte nem oranının yüksek olmaması sebebiyle, sıcaklığın bunaltıcı düzeyde hissedilmemesinin beklendiği ifade edildi.
"Temmuzun İkinci Yarısında Sıcaklıklar Daha Çok Yükselecek"
Avrupa genelinde hayatı olumsuz etkileyen aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye'ye doğru ilerlediğine dikkat çekildi. Mevcut tahmin modellerini değerlendiren Çalışkan, özellikle 17 Temmuz'dan sonra yurdun aşırı sıcakların etkisine girebileceğini belirterek, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var" açıklamalarında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son günlük değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak