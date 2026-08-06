Haftalardır kente nefes aldıran poyrazın hız kesmesiyle birlikte %95'lere tırmanan nem oranı, megakentte hissettirilen sıcaklığı çekilmez bir seviyeye taşıdı. Termometrelerin tavan yaptığı bu bunaltıcı havanın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ GELİYOR

Buna karşın bugün, İstanbul'un belirli kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri serinlik arayanlara sürpriz yapabilir. Benzer şekilde, hafta sonu da kentin bir günlüğüne yağışın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; kentin tamamı kavrulurken Karadeniz'e kıyısı olan dört ilçe serinleme şansı bulacak. Sarıyer, Şile, Beykoz ve Arnavutköy hat hattında öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışların aralıklarla geceye kadar süreceği tahmin edilirken, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Karadeniz genelinde de benzer bir tablo hakim olacak.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yükselen nem tehlikesine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, özellikle sahil kesimlerinde ve direkt güneş altında hissedilen sıcaklığın termometre değerlerinden 10 dereceye kadar daha fazla olabileceği vurgulandı. Uzmanlar, nemle birleşen tepe sıcaklarının tehlikesine karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

CUMARTESİ 32 DERECE

Bugün parçalı bulutlu bir gökyüzüyle 32 dereceyi görecek olan İstanbul'da, poyrazın nispeten çekilmesiyle hava daha da ağırlaşacak. Sıcaklık grafiği adım adım tırmanarak cuma günü 33, cumartesi günü ise 34 dereceye kadar yükselecek.

PAZAR GÜNÜ DEĞİŞECEK

Hafta sonunun son gününde ise megakenti hareketli saatler bekliyor. Pazar günü termometreler yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, Trakya ve Karadeniz hattı üzerinden gelecek gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına alacak. Aynı gün Ege ve Doğu bölgeleri aşırı sıcaklarla boğuşurken, İstanbul kısa süreli de olsa yağmurla nefes alacak.