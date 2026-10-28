Sancaktepe'de pazarcılar arasında çıkan bıçaklı yer kavgasında biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken şüpheli Mustafa H.’nin (47) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 08.04 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi’nde kurulan halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, esnaf iki grup arasında çıkan yer tartışması kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli Mustafa H.’nin yakalanması için Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Caddede yaşananları ise binada bulunan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.