Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servis aracının trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması öngörülürken trafik yoğunluğunun da artması bekleniyor.

Okul servislerinin güvenli şekilde çalışması için öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerinin okul müdürlüklerinden temin edilerek güzergahların belirlenmesi planlanıyor.

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla okul çevrelerinde çeşitli yol ve trafik düzenlemeleri de gerçekleştirilecek. Okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımları, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bitirilecek.

BİNLERCE PERSONEL GÖREV YAPACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel, 569 Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, 47 Mobil Okul Timi ve 331 ekipten oluşan yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması yapacak.

İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okulların önleri ve yakınlarında trafik, emniyet ve asayiş tedbirleri alacak. Trafik güvenliği açısından önem taşıyan okullarda trafik jandarması ekipleri görev yapacak, okul servis araçları ve servis şoförlerinin kontrolleri okul önlerinde ve güzergahlarda gerçekleştirilecek.

Trafik güvenliği açısından önem taşıyan 478 noktada ise 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yayadan oluşan toplam 866 personel görev alacak. Ayrıca maddi hasarlı kazalara 33 çekiciyle müdahale edilmesi, okul çevrelerindeki önemli kavşaklarda 10 ekip ile okul önü ve çevrelerinde 100 yunus ekibinin görevlendirilmesi planlanıyor.

İBB Zabıta Daire Başkanlığınca da 111 ekipteki 231 zabıta personelinin aktif olarak okullarda görev yapması, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 8 çekici aracının hizmet vermesi ve sabah-akşam saatlerinde trafik denetimi ile yönlendirmelerin yapılması planlanıyor.

YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA ARA VERİLECEK

Yol bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak.

Mevcut çalışmaların okul açılışı öncesinde tamamlanması, trafik sirkülasyonunu etkileyebilecek ana arterlerdeki malzeme ve benzeri unsurların kaldırılması, hasar gören altyapılara anında müdahale edilmesi planlanıyor.

Devam etmesi zorunlu çalışmaların ise 22.00-05.00 saatlerinde gece vardiyasında sürdürülmesi, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulundurulması öngörülüyor.